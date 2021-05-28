Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Парламентарий Журавлев посетил Ленобласть с рабочим визитом

Общество
87

Парламентарий Журавлев посетил Ленобласть с рабочим визитом
Федеральное агентство новостей  / 

Лидер фракции "Родина" Алексей Журавлев посетил Ленинградскую область, где он встретился с обманутыми дольщиками и представителями малого бизнеса.

Первым этапом поездки стало участие парламентария во встрече с обманутыми дольщиками "ЖК Радужный". Доверившиеся недобросовестному застройщику люди устали бороться и опустили руки. Работы по возведению дома начались в 2014, а закончится должны были в 2018 году.

Федеральное агентство новостей  / 

Обманутые вкладчики не верят местным органам самоуправления и администрации, а потому обратились к депутату Госдумы и попросили взять ситуацию под свой контроль и помочь им вернуть жилье. Парламентарий не отказал людям в помощи.

"Алексей Журавлев внушает нам доверие, мы видим его позицию и на федеральных телеканалах, и в жизни. Она одинаковая и близка нам", – сказала жительница Ольга Петракова.

После этого Журавлев встретился с представителями малого бизнеса на Соборной площади в Гатчине. Предприниматели указали на неэффективность работы местных властей. В частности, по их словам, администрация намеренно формирует такие условия для тендеров, чтобы их не смогли выиграть владельцы малого бизнеса.

#ленобласть #депутат #алексей журавлев
Движение по Босфору было заморожено после аварии с нефтяным танкером
Движение по Босфору было заморожено после аварии с нефтяным танкером
Происшествия
22:54 | 28 мая
Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве
Число погибших в ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось в Москве
Общество
22:36 | 28 мая
Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака
Эндокринолог Гончарова объяснила влияние пластиковой посуды на развитие рака
Общество
22:14 | 28 мая