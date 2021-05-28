Леонид Волков отказался от бесплатных стримов в погоне за донатами

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Сторонник осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков ограничил возможность комментировать свои стримы. Теперь такая функция доступна только для спонсоров.

Волков не стал объяснять подписчикам, с чем связано принятое им решение. Не исключено, что такие действия сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией"* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) стали вынужденной мерой из-за нехватки финансирования, пишет "ПолитЭксперт".

В настоящее время в отношении Навального рассматривается дело о признании его структур экстремистскими. В связи с этим Волков решил ликвидировать штабы блогера (структурное подразделение ФБК* — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга).

Волков уже просил сторонников не отменять донаты на YouTube-канал Навального. Однако он забыл добавить, что спонсирование экстремистских организаций является уголовно наказуемым и грозит лишением свободы.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России