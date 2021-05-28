Президент ФЗНЦ объяснил стремление жителей Мали получить помощь от России

Федеральное агентство новостей /

В столице африканского государства Мали прошел митинг с требованием к правительству заключить военно-техническое соглашение с РФ, причины этого события анализирует Максим Шугалей.

Президент российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей изложил свою точку зрения на события в Мали агентству ФАН. Он подчеркнул, что период нестабильности продолжается в Мали уже несколько лет, и его не удалось преодолеть даже после прямой военной интервенции Франции.

Социолог отметил, что яркой иллюстрацией продолжающегося кризиса в Мали стала попытка государственного переворота, устроенная вице-президентом Ассими Гойта. При этом выборы в стране по-прежнему запланированы на февраль будущего года, однако их проведению может помешать вмешательство Парижа.

"Франция со своей операцией "Бархан" так и не смогла (читай: не захотела) навести порядок, продолжая под предлогом неразберихи выкачивать из Мали ресурсы, охраняя силами военного контингента ценные месторождения", — раскрыл суть французских интересов в Мали российский социолог.

Руководитель ФЗНЦ отметил, что малийцы сильно устали от кризисов, в местном обществе превалирует ожидание мира и благополучия. Именно поэтому оно обращает свои взоры в сторону России, которая показала пример эффективного регионального урегулирования в соседней Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

"В далекой африканской стране вспомнили про Россию и Путина. А почему? Да потому что рядом ЦАР и жители Мали в курсе, как наши ребята-инструкторы помогали наводить там порядок", — пояснил Шугалей.

По его словам, жители Мали просят о вмешательстве России на протяжении уже семи лет, ведь за этот срок Россия фактически спасла от хаоса не только ЦАР, но и Сирию. Именно поэтому граждане далекой африканской страны проводят митинги с требованием к властям расширить военно-техническое сотрудничество с РФ, резюмировал Шугалей.