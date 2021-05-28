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Коллекторы довели до инсульта спасавшую жизнь кота жительницу Белгородской области

Происшествия
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Коллекторы довели до инсульта спасавшую жизнь кота жительницу Белгородской области
Федеральное агентство новостей  / 

Жительница Белгородской области взяла 14 кредитов в микрофинансовой организации, пытаясь вылечить своего кота от смертельной болезни.

Женщина оказалась на грани нищеты после спасения жизни питомца, сообщает ФАН. Гражданка взяла 15 тыс. рублей в микрофинансовой организации на лечение животного от мочекаменной болезни, однако не смогла погасить задолженность в следующем месяце.

Заботливая хозяйка оформила еще один займ и попала в бесконечную кабалу — всего на ее счету оказалось 14 кредитов на общую сумму 300 тыс. рублей.

Долг продали коллекторам, под давлением которых женщина "заработала" инсульт. После этого она обратилась к адвокату, который ведет переговоры о смягчении условий погашения кредитов.

#кредит #долг #лечение #кот
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