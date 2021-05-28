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В эфире "Время покажет" обсудили гнусную антибелорусскую пропаганду на Украине

Политика
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В эфире «Время покажет» обсудили гнусную антибелорусскую пропаганду на Украине
1tv.ru  / Prt Scr

Киев подло обошелся с Минском и всадил нож в спину белорусскому народу, считает первый вице-президент Академии геополитических проблем Араик Степанян.

Гости передачи обсудили отношения Украины и Белоруссии, которые в последнее время складываются не лучшим образом. Араик Степанян, рассуждая о ситуации, которая сейчас происходит между Киевом и Минском, отметил, что Украина повела себя отвратительно по отношению к Белоруссии.

"Антибелорусская пропаганда на Украине — это гнусно. Эта страна поддерживала Украину и даже не признавала Крым, а Украина всадила нож в спину белорусскому народу", — сказал вице-президент Академии геополитических проблем.

Международный обозреватель издательского дома "Коммерсант" Сергей Строкань тоже вступил в дискуссию и отметил, что Киев, выстраивая подобную антибелорусскую политику, действут вразрез с современными принципами Европы.

#украина #белоруссия #время покажет
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