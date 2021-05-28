Биржевой аналитик Демура оценил риск наступления банковского кризиса в РФ

ФБА «Экономика сегодня» /

Кассовый разрыв способен произойти в любой момент из-за перекредитованности граждан и бизнеса. Такое предупреждение высказал финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

Когда банковские пассивы оказываются выше активов плюс собственный капитал — кредитная организация становится банкротом. Однако конец банку наступает тогда, когда наступает кассовый разрыв, а не просто превышение, цитирует канал "360" эксперта.

Если основываться на международной методологии, то доля проблемных активов в РФ составит у банков порядка 25-30%, заявил Демура. Не испытывать сейчас кассовый разрыв, по его словам, банкам позволяют "бухгалтерские штучки" и политика регулятора.

"А это все может долбануть в любой момент", — заверил собеседник издания.

Это может случиться, поскольку выдача кредитов населению и бизнесу, которые и так перекредитованы, продолжает расти наряду со снижением доходов, объяснил финансист.