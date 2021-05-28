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Российские правоохранители рассказали о снижении употребления наркотиков в стране

Происшествия
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Российские правоохранители рассказали о снижении употребления наркотиков в стране
vk.com  / Управление Росгвардии по Республике Карелия

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин сообщил, что менее 2% населения страны имеют пагубную зависимость.

Батурин во время онлайн-лектория для школьников отметил, что с каждым годом количество наркозависимых людей в РФ сокращается, но все равно проблема запрещенных веществ в России "достаточно масштабна". Он вспомнил, что, по данным социологических опросов, большинство подростков к 16-18 годам уже проинформированы о наркотиках и вреде от их воздействия.

Правоохранитель подчеркнул, что по сравнению с 2020 годом число несовершеннолетних, имеющих проблемы с употреблением запрещенных веществ, уменьшилось на 15%.

#россия #мвд #наркотики
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