Российские правоохранители рассказали о снижении употребления наркотиков в стране

vk.com / Управление Росгвардии по Республике Карелия

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин сообщил, что менее 2% населения страны имеют пагубную зависимость.

Батурин во время онлайн-лектория для школьников отметил, что с каждым годом количество наркозависимых людей в РФ сокращается, но все равно проблема запрещенных веществ в России "достаточно масштабна". Он вспомнил, что, по данным социологических опросов, большинство подростков к 16-18 годам уже проинформированы о наркотиках и вреде от их воздействия.

Правоохранитель подчеркнул, что по сравнению с 2020 годом число несовершеннолетних, имеющих проблемы с употреблением запрещенных веществ, уменьшилось на 15%.