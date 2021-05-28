Сергей Миронов рассчитывает на поддержку поклонников Сигала перед выборами в Госдуму

politexpert.net / Аврора Зорина

Вступление голливудского актера Стивена Сигала в партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" поможет привлечь избирателей перед выборами в Госдуму.

По словам председателя партии Сергея Миронова, среди поклонников известного актера есть много людей с разными политическими взглядами. Объединение не ставит перед собой цель привлечь всех их, однако "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" рассчитывает на поддержку экоактивистов и людей, которые заботятся об окружающем мире, добавил политик.

Сергей Миронов ранее подтвердил информацию о вступлении Сигала в ряды партии. Актер займется экологическими вопросами, передает RT.