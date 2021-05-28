Канадскому депутату потребовалась помощь после «мокрого» курьеза на совещании

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Депутат из Канады Уильям Амос справил малую нужду во время дистанционного заседания. Теперь политику требуется психологическая помощь.

Инцидент произошел в ходе совещания Палаты общин Канады. Депутат справил малую нужду перед видеокамерой, в связи с чем неприятное действо увидели его коллеги. Сам Амос в комментарии к ситуации заявил, что не осознавал факт своего нахождения перед компьютером. Политик принес извинения всем, кто стал свидетелем случившегося.

Prt Scr youtube.com / CBC News: The National

"Я глубоко смущен своими действиями и тем страданием, которое они могли причинить любому, кто был их свидетелем", — говорится в заявлении на странице Амоса в Twitter.

Происшествие стало не первым скандалом для канадского депутата. В прошлом месяце он предстал перед чиновниками в Zoom обнаженным. На его фоне располагались канадский и квебекский флаги.