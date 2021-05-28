Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Канадскому депутату потребовалась помощь после "мокрого" курьеза на совещании

Политика
68

Канадскому депутату потребовалась помощь после «мокрого» курьеза на совещании
pixabay.com/PD  / 

Депутат из Канады Уильям Амос справил малую нужду во время дистанционного заседания. Теперь политику требуется психологическая помощь.

Инцидент произошел в ходе совещания Палаты общин Канады. Депутат справил малую нужду перед видеокамерой, в связи с чем неприятное действо увидели его коллеги. Сам Амос в комментарии к ситуации заявил, что не осознавал факт своего нахождения перед компьютером. Политик принес извинения всем, кто стал свидетелем случившегося.

Prt Scr youtube.com  / CBC News: The National

"Я глубоко смущен своими действиями и тем страданием, которое они могли причинить любому, кто был их свидетелем", — говорится в заявлении на странице Амоса в Twitter.

Происшествие стало не первым скандалом для канадского депутата. В прошлом месяце он предстал перед чиновниками в Zoom обнаженным. На его фоне располагались канадский и квебекский флаги.

#канада #Уильям Амос #Zoom-совещание
Леонид Волков отказался от бесплатных стримов в погоне за донатами
Леонид Волков отказался от бесплатных стримов в погоне за донатами
Общество
21:26 | 28 мая
Президент ФЗНЦ объяснил стремление жителей Мали получить помощь от России
Президент ФЗНЦ объяснил стремление жителей Мали получить помощь от России
Общество
20:58 | 28 мая
Встреча Путина и Лукашенко: купание в море, союзные дела и чемоданчик доказательств
Встреча Путина и Лукашенко: купание в море, союзные дела и чемоданчик доказательств
Россия
20:43 | 28 мая