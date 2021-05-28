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Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле

Происшествия
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Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле
53.мвд.рф  / Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

Злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции, похищали жителей Волгограда, и продавали жертв на фермы.

Пять человек из волгоградской ОПГ обвиняются в продаже людей в рабство. Среди обвиняемых — 42-летний местный житель и двое его подельников, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Преступная группировка действовала с 2016 года. Органами правопорядка была пресечена деятельность бандформирования в июле 2020 года. Похитители представлялись прохожим сотрудниками полиции и показывали им в "доказательство" удостоверение сварщика.

Злоумышленники отвозили жертв в районы области или соседние субъекты, где людей покупали местные фермеры. Потерпевших фермеры использовали для работы на животноводческих точках.

Преступники избивали похищенных, пугали их электрошокером. Следствие установило девять эпизодов преступной деятельности, во время которой были похищены восемь людей. Возраст жертв был от 40 до 56 лет.

#волгоград #похищение #опг #работорговля
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