Врач-отоларинголог развеял опасения россиян по поводу вспышки мукормикоза

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Эпидемия мукормикоза, вспыхнувшая в Индии на фоне катастрофической ситуации с COVID-19, не опасна для россиян. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев.

В группу риска заражения мукормикозом входят люди, переболевшие коронавирусом. В Индии, где эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается плачевной, от мукормикоза скончались 2000 человек, а еще девять тысяч находятся на лечении. Однако для россиян болезнь, возбуждаемая черной плесенью, опасности не представляет, рассказал изданию "Слово и Дело" отоларинголог Владимир Зайцев.

По информации издания BBC, развитие мукормикоза у переболевших коронавирусом подстегивает прием стероидных препаратов, они ослабляют иммунитет. Попадая в организм с пониженным иммунитетом, грибок черной плесени способен закрепиться в носовых пазухах и в ротовой полости, а после распространиться до легких и мозга. Индийским врачам для спасения пациентов приходится подчас удалять им пораженные грибком глаза или носы.

Зайцев отметил, что отчасти во вспышке редкого заболевания в Индии виноват жаркий климат, влажность и царящая в стране антисанитария, которая сказывается на иммунитете жителей. В России риск заражения мукормикозом крайне невысок.

"Конечно, если у человека есть коронавирусная инфекция, и он получил споры черной плесени, ничего хорошего не жди: будь он россиянин или индус. Однако вероятность заражения мукормикозом в России крайне мала, это сгущение красок и страшилки", — объясняет врач.

Беспочвенность опасения вспышки мукормикоза в России подтвердил и представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, не стоит пытаться применять данные о течении болезни в Индии к России: страны радикально отличаются в климатических условиях, культуре питания и в базовых условиях жизни. Кроме того, Зайцев отметил, что темпы распространения COVID-19 в России пошли на спад. Болезнь не представляет той масштабной угрозы, как раньше, а распространению индийского штамма может помешать массовая вакцинация.