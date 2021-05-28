Транспортировка газа по «Северному потоку — 2» сэкономит средства «Газпрома»

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Строящийся трубопровод "СП-2" сохранит денежные средства российского концерна в размере 1 млрд долларов после запуска в эксплуатацию.

Представитель департамента "Газпрома", который отвечает за газопроводы на территории Европы, отметила, что полная нагрузка трубопровода сохранит корпорации 1 млрд долларов ежегодно. Об этом пишут "Ведомости".

Елена Березина указывает, что это не единственные выгоды компании от газовых проектов. Так, порядка полумиллиарда долларов "Газпром" нарастит за счет поставок через "Турецкий поток".

Вместе с этим в концерне отметили, что время для объявления сроков по завершению строительства проекта пока не наступило.