Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Транспортировка газа по "Северному потоку — 2" сэкономит средства "Газпрома"

Экономика
72

Транспортировка газа по «Северному потоку — 2» сэкономит средства «Газпрома»
Global Look Press  / Nord Steram 2/Twitter.com

Строящийся трубопровод "СП-2" сохранит денежные средства российского концерна в размере 1 млрд долларов после запуска в эксплуатацию.

Представитель департамента "Газпрома", который отвечает за газопроводы на территории Европы, отметила, что полная нагрузка трубопровода сохранит корпорации 1 млрд долларов ежегодно. Об этом пишут "Ведомости".

Елена Березина указывает, что это не единственные выгоды компании от газовых проектов. Так, порядка полумиллиарда долларов "Газпром" нарастит за счет поставок через "Турецкий поток".

Вместе с этим в концерне отметили, что время для объявления сроков по завершению строительства проекта пока не наступило.

#миллер #газпром #северный поток 2
Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле
Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле
Происшествия
19:52 | 28 мая
Новая работа помешала Наталье Поклонской принять участие в праймериз "Единой России"
Новая работа помешала Наталье Поклонской принять участие в праймериз "Единой России"
Политика
19:49 | 28 мая
Врач-отоларинголог развеял опасения россиян по поводу вспышки мукормикоза
Врач-отоларинголог развеял опасения россиян по поводу вспышки мукормикоза
Общество
19:44 | 28 мая