szsut.sledcom.ru / Северо-Западное СУТ СК России

Правозащитники из России готовы помочь семье австралийского аборигена. Натан Рейнольдс умер от приступа астмы в тюремной камере, не дождавшись помощи.

Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявили о готовности оказать помощь семье австралийского аборигена Натана Рейнольдса, который умер на полу тюремной камеры в Новом Уэльсе, пишет ФАН.

Инициативная группа ФБР заявила в своем Telegram-канале, что смерть 36-летнего Рейнольдса является очевидным случаем полицейского произвола в отношении представителя национальных и расовых меньшинств.

Заключенный умер от приступа бронхиальной астмы в своей камере всего за неделю до освобождения. Это случилось в исправительном учреждении Беркшир-парк 1 сентября 2018 года. Родственники погибшего до сих пор не могут привлечь к ответственности виновных за случившееся. Они считают, что ему не оказали медпомощь вовремя, что и привело к трагическим последствиям.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина почувствовал себя плохо в 23:30 и сразу позвал тюремщиков на помощь. Однако сотрудники учреждения вызвали врачей только спустя 11 минут. В итоге Рейндольдс потерял сознание и потом скончался. После случившегося прошли акции протеста, однако виновные до сих пор остаются на свободе.