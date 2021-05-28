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В Кремле ответили на вопрос о длительности переговоров Путина и Лукашенко

Политика
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В Кремле ответили на вопрос о длительности переговоров Путина и Лукашенко
kremlin.ru  / Администрация президента России

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся один день. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пригласил его искупаться в море, уточнив, что вода в Черном море становится все теплее и теплее.

"Встреча планируется только сегодня", — заявил представитель Кремля.

Сообщается, что главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, интеграцию Москвы и Минска, а также недавний инцидент с экстренным приземлением самолета в Белоруссии.

#путин #кремль #лукашенко
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