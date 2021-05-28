В Кремле ответили на вопрос о длительности переговоров Путина и Лукашенко

kremlin.ru / Администрация президента России
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся один день. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пригласил его искупаться в море, уточнив, что вода в Черном море становится все теплее и теплее.
"Встреча планируется только сегодня", — заявил представитель Кремля.
Сообщается, что главы двух стран в ходе встречи намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, интеграцию Москвы и Минска, а также недавний инцидент с экстренным приземлением самолета в Белоруссии.