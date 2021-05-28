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В Сети появились первые кадры встречи Путина и Лукашенко

Политика
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В Сети появились первые кадры встречи Путина и Лукашенко
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи. В Сети уже опубликованы первые кадры со встречи.

Диалог глав государств проходит в резиденции Путина Бочаров Ручей. Лукашенко прибыл в нее из Минска, где днем принимал собравшихся на саммит премьер-министров стран СНГ, среди которых был председатель российского кабмина Михаил Мишустин.

Prt Scr youtube.com  / Россия 24
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что заявлений для прессы по итогам встречи не запланировано. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы развития двусторонних связей и совместные проекты государств.

#путин #сочи #лукашенко
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