Встреча Путина и Лукашенко: купание в море, союзные дела и чемоданчик доказательств

kremlin.ru / ТАСС

Вечером 28 мая в Сочи начались переговоры президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы обсудили интеграцию двух государств, запуск белорусской АЭС, протестные настроения в республике и ситуацию, развернувшуюся вокруг экстренной посадки самолета в аэропорту Минска и последующего задержания двух оппозиционных активистов, летевших рейсом «Афины — Вильнюс».

Союзные отношения

Многочисленные резонансные заявления и действия Евросоюза, начиная от запрета полетов над Белоруссией, угроз санкциями, демонстративной замены официального флага Белоруссии на бело-красно-белый и заканчивая исключением БТРК из Европейского вещательного союза, Лукашенко в беседе с Путиным охарактеризовал «всплеском эмоций», позже добавив — «всегда находятся желающие подкинуть нам проблем».

«Нам и без этих событий есть о чем поговорить. Имею в виду, что в первом квартале текущего года Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Белоруссии», — ответил Путин.

Президент РФ отметил, что интеграция в рамках Союзного государства должна проходить «не спеша» и в соответствии с интересами и России, и Белоруссии. Что же касается начала работы первого блока АЭС в республике, построенного в партнерстве с российской компанией «Атомстройэкспорт» — его введут в эксплуатацию уже в июне, заверил Путин.

Лукашенко поделился не менее обнадеживающей новостью: товарооборот между РФ и РБ по итогам 2021 года превысит показатели, отмечаемые до пандемии коронавируса. И, судя по дружескому предложению Путина поплавать в Черном море, беседа о добрососедских отношениях прошла успешно.

«В Сочи хорошая погода, как вы видите. Может, сможем искупаться — море становится все теплее и теплее», — сказал президент.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Европейские эмоции

И все же опала Белоруссии, организованная Евросоюзом, без оценки российского лидера не осталась. В разговоре об инциденте с экстренной посадкой самолета в Минске 23 мая Путин напомнил о похожей ситуации, произошедшей с самолетом президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета… и ничего, тишина», — отметил Владимир Владимирович.

Напомним, восемь лет назад в Австрии вынужденно приземлился президентский самолет Моралеса из-за того, что Франция и Португалия отозвали разрешение на использование своего воздушного пространства. Власти этих стран опасались, что на борту может скрываться экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, выдачи которого требовали США. Австрийская полиция обыскала самолет, но спецагента не нашли.

Лукашенко отметил, что некоторые страны Евросоюза, а также Украина и США, запретили полеты самолетов «Белавиа» на своей территории, хотя белорусская авиакомпания не имеет к произошедшему скандалу никакого отношения. Как выразился белорусский лидер, «Белавиа» «замочили на полную катушку».

По поводу задержанных в Минске оппозиционных активистов Романа Протасевича и Софьи Сапеги Лукашенко был краток и предложил обратиться к реальным доказательствам, ожидающим ознакомления в черном дипломате белорусского главы.

«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит <…>, чтобы вы понимали, что это за люди», — заявил Лукашенко Путину.

Лукашенко привез на переговоры с Путиным некий дипломат с некоторыми документами о каких-то людях и пообещал показать материалы о Ryanair pic.twitter.com/sHcnuCjnQ2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 28, 2021

Ранее стало известно, что Telegram-каналы Протасевича работали из Польши, а он сам воевал против ополченцев Донбасса в составе батальона «Азов». Сапега же, получающая высшее образование в Вильнюсе, являлась редактором ресурса, в котором в отместку за подавление летних протестов публиковались имена, адреса и номера телефонов сотрудников МВД РБ и других белорусских граждан, поддерживающих нынешнюю власть.

Global Look Press / Kremlin Pool

По словам Лукашенко, реакция Запада объясняется попыткой «раскачать ситуацию» в республике «до уровня августа прошлого года», когда в Минске начались протесты с требованием передачи власти якобы «законному» президенту Светлане Тихановской, скрывающейся ныне в Литве.

«Просто понятно, что от нас хотят эти друзья наши западные. Что тут обсуждать. Но нет тех высот, которые большевики не брали. Возьмем и мы», — заключил Лукашенко.

Ранее «Политика Сегодня» писала о возобновлении Тихановской оппозиционной деятельности прямиком из Вильнюса. Подробнее о том, как задержание Протасевича «оживило» некогда лидера белорусских протестов, читайте в нашей статье.