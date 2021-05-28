Лукашенко поделился деталями откровенной беседы с Порошенко

president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей беседе с Петром Порошенко о выходе Украины из Содружества Независимых Государств.

Лукашенко рассказал, как именно официальный Киев принимал решение выйти из состава СНГ. Экс-президент Украины Петр Порошенко позвонил белорусскому коллеге и сообщил ему о желании покинуть организацию.

"Я не собирался его убеждать какими-то великими фразами. Я у него спросил: "Петро, а зачем тебе это? Зачем ты выходишь из СНГ? Чем ты перегружен в СНГ?"" — цитируют его РИА Новости.

Президент Белоруссии пытался убедить коллегу в том, что вернуться в организацию будет проблематично. Лукашенко добавил, что экс-президент Украины мог не участвовать в мероприятиях и посылать вместо себя посла. В конечном итоге Порошенко "потерпел год". После этого он все же покинул СНГ.