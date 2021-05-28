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Лукашенко привез Путину "некоторые документы" по ситуации с бортом Ryanair

Политика
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Лукашенко привез Путину «некоторые документы» по ситуации с бортом Ryanair
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что привез на встречу документы по ситуации с рейсом Ryanair.

"Некоторые документы", о которых заявил Лукашенко, доставлены на переговоры глав государств в Сочи.

"Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди", — заявил Лукашенко, говоря об информации, содержащейся в документах.

Реакция на события с самолетом Ryanair указывает на попытку дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии и довести ее до состояния августа 2020 года.

#путин #документы #самолет #лукашенко
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