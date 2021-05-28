Лукашенко принял предложение Путина искупаться в Сочи

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко решили искупаться в море. Об этом лидеры двух стран договорились во время переговоров в Сочи.

Путин после определения основных тем встречи с Лукашенко заметил, что погода в Сочи сейчас хорошая. Российский лидер предложил собеседнику искупаться.

"Думаю, это тоже будет способствовать достижению результатов в нашей встрече", — сказал президент РФ.

Лукашенко принял предложение российского коллеги. Путин также обратил внимание, что море в Сочи становится все теплее.