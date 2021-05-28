Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Лукашенко принял предложение Путина искупаться в Сочи

Политика
53

Лукашенко принял предложение Путина искупаться в Сочи
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко решили искупаться в море. Об этом лидеры двух стран договорились во время переговоров в Сочи.

Путин после определения основных тем встречи с Лукашенко заметил, что погода в Сочи сейчас хорошая. Российский лидер предложил собеседнику искупаться.

"Думаю, это тоже будет способствовать достижению результатов в нашей встрече", — сказал президент РФ.

Лукашенко принял предложение российского коллеги. Путин также обратил внимание, что море в Сочи становится все теплее.

#путин #сочи #белоруссия #лукашенко
Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле
Бандформирование из Волгограда обвиняется в работорговле
Происшествия
19:52 | 28 мая
Новая работа помешала Наталье Поклонской принять участие в праймериз "Единой России"
Новая работа помешала Наталье Поклонской принять участие в праймериз "Единой России"
Политика
19:49 | 28 мая
Врач-отоларинголог развеял опасения россиян по поводу вспышки мукормикоза
Врач-отоларинголог развеял опасения россиян по поводу вспышки мукормикоза
Общество
19:44 | 28 мая