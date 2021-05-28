Лукашенко рассказал Путину о попытках раскачать Белоруссию

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Противники законного белорусского руководства пытаются раскачать ситуацию в республике до уровня августа 2020 года. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики прибыл в Сочи для проведения переговоров со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи Лукашенко прокомментировал инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

По словам белорусского лидера, на фоне ситуации с авиалайнером противники власти пытаются раскачать обстановку в Белоруссии до уровня прошлого августа, когда прошли выборы президента.