В Пакистане скоро начнется строительство газовой магистрали совместно с РФ

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Российская сторона примет участие в строительстве газопровода в Пакистане. Соответствующее соглашение подписали представитель Минэнерго и пакистанский посол.

Проект газопровода на территории Пакистана получил импульс развития. Посол южно-азиатского государства в Москве Шафкат Али-Хан и российский министр Николай Шульгинов подтвердили это, подписав соглашение о скором переходе к следующему этапу. Об этом сообщает ТАСС.

Прежнее название трубопровода — "Север — Юг". Его сменили на "Пакистанский поток" в 2021 году. Договоренности между правительствами двух государств по проекту были обозначены еще в 2015 году. Предполагается, что магистраль растянется на 1,1 тыс. км, предоставив пропускную способность в 12,4 млрд "кубов" каждый год.

Трубы для транспортировки голубого топлива свяжут терминалы, работающие с СПГ в южном пакистанском городе Карачи с северным городом Лахор. Известно, что в северной части государства возведут электростанции, которые смогут работать со сжиженным природным газом.