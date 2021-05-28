Русофоб Каспаров устроил онлайн-сходку, чтобы обсудить планы по «развалу» России

Global Look Press / Russian Archive

Ненавистник России Гарри Каспаров устроит десятое заседание Форума свободной России. В нем примут участие ложные пропагандисты демократических ценностей.

Сборище запланировано на 28-29 мая. Известно, что деньги на антироссийское мероприятие предоставил сбежавший бывший олигарх-уголовник Михаил Ходорковский. Официально русофобы и экстремисты будут обсуждать выход России из политического и экономического кризисов. На самом деле, в очередной раз участники рассмотрят темы по дестабилизации ситуации в РФ, сообщал ФАН.

Учитывая список приглашенных гостей, ничего хорошего ожидать не стоит. На мероприятие, например, приглашен Леонид Невзлин. Бывшего руководителя банка "Менатеп" хорошо помнят по смутным 90-м годам. Он более 20 лет был соратником Ходорковского, вместе с ним "рулил" нефтяной компанией "Юкос". Правоохранители считают, что он причастен к разворовыванию денег из Фонда ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Солидные суммы потом осели на счетах в швейцарском банке. Фигурирует он и в делах о шантаже и убийствах.

Его подчиненный был задержан за расправу над бизнесменом и его супругой. Невзлин не стал искушать судьбу и спешно уехал в Израиль. Топ-менеджер пояснил, что ему надо "поработать над диссертацией".

Бывший член команды экономиста-реформатора Егора Гайдара — Леонид Гозман — также будет "обсуждать будущее России". Известность он получил не благодаря прорывам в экономике. Гозман стал обладателем имущества на 500 миллионов рублей, что выяснилось при проверке ЦИК, когда он баллотировался в депутаты. Затем богатый политик критиковал воссоединение Крыма с Россией, вел на украинском канале передачу антироссийского толка. Гозман также позволил себе поставить в один ряд нацистскую организацию СС и советскую контрразведывательную СМЕРШ.