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Французов возмутил запрет авиаперелетов над Белоруссией

Политика
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Французов возмутил запрет авиаперелетов над Белоруссией
pxhere.com  / 

Отмена европейских авиарейсов из-за запрета полетов над Белоруссией возмутила жителей Франции, которые высказали недовольство в Сети.

Авиаперевозчик Air France отменил рейс из Парижа в Москву из-за обхода воздушного пространства Белоруссии и необходимости получать разрешение от властей России. Читатели газеты Le Figaro резко раскритиковали и авиакомпанию и французские власти.

"Так что, чтобы поехать в Москву, придется летать самолетами "Аэрофлота". Air France саботирует сама себя. Браво, гении!" — возмутился один из комментаторов.

Читатели считают, что такими правилами Франция вредит собственным гражданам. Некоторые высказали сожаление, что власти Франции не прилагают "столько же усилий, чтобы заблокировать лодки с нелегалами".

#европа #франция #белоруссия #полеты
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