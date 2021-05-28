Остановка поставок белорусского топлива нанесет удар по Украине

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Украину ожидают трудности без белорусского бензина, поскольку он занимает порядка 50% местного топливного рынка.

Такое заявление озвучил глава аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов. По его мнению, решение белорусских властей прекратить экспорт бензина А-95 на Украину нанесет серьезный урон украинскому бизнесу.

Пострадают в целом украинский бизнес, местные АЗС и украинская инфраструктура нефтепродуктообеспечения, цитирует канал "360" специалиста. Возникшую проблему можно будет решить путем альтернативных узлов поставок, считает Баженов.

До этого эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил на своей странице в Facebook, что Украина окажется без белорусского бензина А-95. Он отметил, что переговоры по импорту автомобильного топлива на текущий момент продолжаются, однако стране уже нужно искать 50 тысяч тонн бензина, чтобы компенсировать нехватку.