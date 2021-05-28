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Силовики задержали в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки

Происшествия
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Силовики задержали в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки
Global Look Press  / Alexander Chaplygin/Russian Look

Сотрудники ФСБ провели в Саратове операцию по поимке 14 членов экстремистской группы "М.К.У.", которая пропагандирует массовые убийства.

По предварительным данным, у злоумышленников при задержании нашли большое количество пропагандистских материалов с экстремистскими высказываниями. Также у них обнаружили холодное оружие, средство связи с инструкциями по созданию взрывных устройств, сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

Предполагаемые преступники получали указания от идеолога из Украины для подготовки насильственных акций в населенном пункте. Задержанные уже дают признательные показания правоохранителям.

#задержание #фсб #саратов
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