Таможня Брянска пресекла контрабанду изделий времен энеолита

sztu.customs.ru / Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники Брянской таможни пресекли контрабанду уникальных старинных предметов, имеющих историческую ценность.

«Гражданин Республики Босния и Герцеговина пытался провезти через таможенный пост МАПП Новые Юрковичи 13 предметов посуды из глины, в числе которых миски, сосуды, чаши ручной лепки из керамических фрагментов, кубковый чернолаковый канфар, зооморфный сосуд», — сообщается на сайте ведомства.

Начальник Брянской таможни Игорь Ерошин сообщил, что согласно проведенной экспертизе, глиняные изделия относятся к периоду энеолита (бронзовому веку) и связаны с развитием общества и государства в период с IV по I тысячелетие до н.э.

Обнаруженные предметы представляют большую культурную и историческую ценность и попадают под категорию «Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как санкционированных, так и несанкционированных) и открытий», заключил Ерошин.

По факту попытки незаконного провоза ценностей возбуждено два административных дела.