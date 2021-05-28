Джангиров объяснил смену курса США по «СП-2» желанием заполучить ГТС Украины

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Политолог Дмитрий Джангиров заявил, что Вашингтон уже согласовал с Берлином свою позицию по российскому трубопроводу «Северный поток — 2». При этом часть американского капитала вполне может принять участие в договоре с «Газпромом». Соглашение коснется транзита через территорию Украины как стороны, владеющей ГТС, сообщает издание «ПолитНавигатор».

«У меня есть предположение, что, так как было сказано, что будут еще переговоры по "Северному потоку — 2". Так, как я понимаю, будет речь идти о том, что в 2024 году "Газпром" должен будет какой-то транзитный договор подписать с каким-то субъектом на Украине. Но я не удивлюсь, если этот украинский субъект будет с американским капиталом», — объяснил эксперт.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, как изменилась риторика Соединенных Штатов по отношению к Киеву. Президент США Джо Байден решил заручиться поддержкой европейских союзников по НАТО, а Украину отставить на второй план.