Встреча Путина и Байдена пройдет без табуированных тем

kremlin.ru / Администрация президента России

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом обойдется без табуированных тем.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе брифинга рассказал, что российская сторона не станет отказываться от обсуждения каких-либо вопросов с США на предстоящем саммите в Женеве.

"Нет каких-либо табуированных тем. Но мы не будем обсуждать предположения и заявления по принципу highly likely или "другого объяснения быть не может"", — сказал Полянский.

Он отметил, что Россия будет обсуждать на саммите только подтвержденные фактами вопросы.