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Встреча Путина и Байдена пройдет без табуированных тем

Политика
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Встреча Путина и Байдена пройдет без табуированных тем
kremlin.ru  / Администрация президента России

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом обойдется без табуированных тем.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе брифинга рассказал, что российская сторона не станет отказываться от обсуждения каких-либо вопросов с США на предстоящем саммите в Женеве.

"Нет каких-либо табуированных тем. Но мы не будем обсуждать предположения и заявления по принципу highly likely или "другого объяснения быть не может"", — сказал Полянский.

Он отметил, что Россия будет обсуждать на саммите только подтвержденные фактами вопросы.

#путин #байден #табу
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