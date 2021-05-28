Иммунолог объяснил рекомендации Роспотребнадзора о вакцинации для переболевших COVID-19

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Врач-иммунолог Николай Крючков поддерживает рекомендации Роспотребнадзора о необходимости вакцинации даже россиянам, которые переболели коронавирусом.

Специалист отметил, что делать прививку необходимо даже перенесшим коронавирус людям. Однако нужно дождаться полного выздоровления и снижения до минимума антител, которые вырабатывает организм во время болезни. Николай Крючков объяснил, что на это может уйти больше шести месяцев. На такие сроки указывают данные, полученные в ходе медицинских исследований.

"По тем представлениям, которые сейчас в публикациях, — это минимум шесть месяцев. У какого-то процента людей это произойдет раньше, но у 80% иммунитет защитные свойства сохраняет в течение шести месяцев", — рассказал врач-иммунолог в беседе с ФАН.

Крючков подчеркнул, что у организма человека есть несколько защитных механизмов. Например, есть Т-клеточный иммунитет, который не зависит от выработки антител. Однако при таком опасном вирусе, такой "защиты" может оказаться недостаточно.

"Сейчас подход такой в мире, что должно пройти достаточно времени, чтобы вакцинироваться переболевшим. Сразу идти после перенесенного коронавируса не нужно, тем более если нет никаких других проблем со здоровьем", — подчеркнул иммунолог.

Как пояснил специалист, антитела измеряются особым количественным тестом, с помощью которого можно понять условные значения по их содержанию. Однако если человек получил отрицательный или сомнительный результат, тогда стоит незамедлительно вакцинироваться.