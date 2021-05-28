Политолог-американист назвал причину активности США на Дальнем Востоке

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Осваивание РФ своих границ способствует активизации США на Дальнем Востоке. До этого у Вашингтона не было причин сообщать о непризнании российского водного пространства.

В настоящий момент США понимают, что Россия всерьез занялась освоением территории государства. Планируемые транзитные коридоры позволят стране сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Китаем. В связи с этим Вашингтон стремится к укреплению своих позиций на Дальнем Востоке, цитирует сайт 360tv.ru политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна.

В ноябре 2020 года в заливе Петра Великого в Приморье появился эсминец ВМС США "Джон Маккейн". Корабли РФ отогнали судно в нейтральные воды. Американские военные сообщили, что не считают эту территорию российской.

По словам Ордуханяна, Вашингтон придерживается такой позиции с момента, когда последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и грузинский политический деятель Эдуард Шеварднадзе "продали часть американской акватории".