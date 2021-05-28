Глава Минздрава РФ объяснил детали использования «Спутника Лайт»

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, как будет использоваться вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом он рассказал журналистам.

По словам Мурашко, вакцина будет применяться на территории РФ.

"Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет", — приводит слова главы ведомства РИА Новости.

Разработка российских специалистов "Спутник Лайт" стала четвертой в стране вакциной против коронавируса. Ее особенность заключается в том, что при использовании препарата введение второй дозы не требуется.