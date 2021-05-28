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Стало известно, когда семьи с детьми смогут получить новые пособия

Экономика
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Стало известно, когда семьи с детьми смогут получить новые пособия
Федеральное агентство новостей  / 

Определены сроки подачи заявлений на оформление детских пособий в России.

Россияне определенной категории смогут получить от государства выплату в размере 10 тыс. рублей в августе. Речь идет о российских семьях с детьми школьного возраста. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации от замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, середина июля — это ориентировочная дата начала приема заявок на получение пособий.

По дальнейшим срокам известно то, что в августе будет проводиться перевод денег на счета граждан, а общий прием заявок продлится до 1 ноября.

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