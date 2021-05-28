Латвийский депутат Бикше извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники

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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше обратился к спортсменам сборной Белоруссии по хоккею и их фанатам. В заявлении политик извинился за предложение взять хоккеистов в заложники.

Ранее Бикше призвал удерживать на территории Латвии белорусских спортсменов до освобождения Минском всех "политзаключенных". Инициатива прозвучала на фоне проведения в прибалтийской республике чемпионата мира по хоккею. Слова политика вызвали бурную реакцию со стороны ряда государств и поклонников команды.

"Я приношу свои извинения тем спортсменам, которых оскорбило или смутило это предложение, а также их фанатам, которые, не зная демократических традиций и законов Латвии, восприняли мое предложение как угрозу", — написал депутат в своем Facebook.

Сейчас белорусские хоккеисты "находятся в более безопасной стране", чем та, в которую они вернутся после соревнований, с иронией отметил Бикше. По его словам, предложение являлось провокацией для привлечения внимания к ситуации в соседней республике.