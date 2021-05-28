«На шаг впереди всего мира»: эксперты из Индии восхитились российскими С-500

Федеральное агентство новостей /

Эксперты из индийского издания EurAsian Times считают, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 можно назвать самыми совершенными в мире. Автор материала Юнис Дар сообщает читателям, что комплекс был разработан в первую очередь для противодействия передовым стелс-истребителям войск НАТО.

«С-500 – это мощная система, которая превосходит своего предшественника С-400. "Прометей" привносит в оборонительную войну новые возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна страна в мире. <…> Это новое слово в области оборонительной войны», — пишет военный эксперт.

По мнению Дара, главным плюсом российских ЗРК являются ракеты серии 77Н6. Они нужны для перехвата целей, движущихся с гиперзвуковой скоростью (более пяти чисел Маха). С-500 может уничтожить не только истребители и ракеты, но и космические цели, в том числе низкоорбитальные спутники.

Отечественные эксперты делают ставку на то, что комплекс сможет противостоять истребителю-невидимке пятого поколения F-35. Он умеет «прятаться» от большинства существующих радаров, однако против С-500 шансов у него мало.

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EurAsian Times пишет о том, что Россия стала первой страной в мире, которая научилась защищаться от гиперзвукового оружия. При этом Соединенные Штаты до сих пор не ввели в строй ни одно из своих гиперзвуковых вооружений.

«Россия фактически на шаг опережает остальной мир, поскольку разрабатывает платформы для остановки гиперзвуковых ракет еще до того, как у любого из ее потенциальных противников появится такое оружие», — делает вывод Юнис Дар.

Эксперты китайского портала Sina ранее писали, что зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» обесценивает весь военный потенциал США. Специалисты рассказали, что радиус действия российской ЗРК составляет примерно 600 километров — это позволяет использовать «Прометей» даже для защиты от метеоритов.

Прошлой весной заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко сообщил о том, что российские вооруженные силы получат первые системы ПВО С-500 в 2021 году, а на 2025 год запланирована их серийная поставка.