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Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить стратегию национальной безопасности

Армия
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Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить стратегию национальной безопасности
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждение проходит в рамках онлайн-конференции.

Президент начал совещание с предложением обсудить вопросы национальной безопасности с учетом имеющихся в стране угроз.

"Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня", — объявил глава государства.

После совещание с членами Совбеза президент намерен встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры двух стран проведут деловой обед в 17:00 по московскому времени.

#путин #совбез #нацбезопасность
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