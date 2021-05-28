Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить стратегию национальной безопасности

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Обсуждение проходит в рамках онлайн-конференции.

Президент начал совещание с предложением обсудить вопросы национальной безопасности с учетом имеющихся в стране угроз.

"Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые вокруг нашей страны складываются, имея в виду актуальную повестку дня", — объявил глава государства.

После совещание с членами Совбеза президент намерен встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко, лидеры двух стран проведут деловой обед в 17:00 по московскому времени.