В Госдуме раскрыли, как ужесточат оборот оружия после трагедии в Казани

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Получивших лицензию на владение огнестрельным оружием граждан будут неоднократно проверять психиатры, «если к этому есть основания», заявил депутат Госдумы РФ Олег Морозов. По словам парламентария, если соответствующий закон примут, то владельцев оружия, не прошедших повторную проверку, смогут ограничивать в правах.

26 мая сообщалось, что нижняя палата парламента в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении правил покупки гражданского оружия. В законе впервые должно появиться понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», а обследовать потенциальных владельцев «огнестрела» смогут только государственные и муниципальные медучреждения. Полученные данные будут записывать в единый электронный реестр и направлять в Росгвардию, чтобы исключить вероятность незаконной «покупки» нужной справки.

«Раньше можно было получить разрешение и к этому никто никогда не возвращался. Мы считаем, что при наличии оснований это решение может быть пересмотрено. Грубо говоря, человек может быть лишен права владения оружия, если есть основания — раньше этого не было в нашем законодательстве», — заявил Морозов в ходе пресс-конференции Медиагруппы Патриот.

Депутат рассказал о предложении, поступившем парламентариям от Росгвардии: силовики предлагают «более четко прописать в законе», какие конкретно ограничения распространяются на отдельные виды оружия. Пока точно известно, что «общий дух» обновленного закона в том, что формы контроля за гражданским оборотом оружия должны быть «более жесткими», чем в актуальном законодательстве, отметил Морозов.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить минимальный возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года. Морозов подчеркнул, что такую меру поддерживает большинство депутатов ГД, но обсуждаться она будет только во втором чтении законопроекта.

«Вопрос о возрасте получения оружия, думаю, будет обсуждаться во втором чтении. Насколько я понимаю, в Госдуме есть консенсус по этому вопросу: думаю, возрастные ограничения будут изменены», — отметил Морозов.

При этом депутат не видит никакого противоречия в том, что даже в случае принятия поправок не изменится возраст призыва в армию, где 18-летним молодым людям выдают автоматическое огнестрельное оружие. Это «абсолютно иной формат» владения оружием и контроля за его оборотом, поэтому о «возрастных» изменениях в призыве срочников речи не идет.

«Государство же контролирует, как вы этим оружием пользуетесь в армии, и отбирает его в конце службы», — аргументировал парламентарий.

Вопрос об ужесточении гражданского оборота оружия стал снова актуален после трагедии, произошедшей в Казани. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев вошел с дробовиком в казанскую гимназию, которую закончил, и открыл огонь по школьникам и учителям. По официальным данным, погибли девять человек, более 20 пострадали.

sovetsky.tat.sudrf.ru / «Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»

Как выяснили СМИ, Галявиев перед нападением завел канал в Telegram без подписчиков и выложил несколько постов, где сообщал о намерении убить «огромное количество» человек (в посте виновник называл их уничижительно), а потом застрелиться самому. Себя же он назвал «богом» — это же слово было написано красной краской на его маске, использованной во время нападения. За две недели до этого преступник получил лицензию на оружие и спокойно купил его в магазине.

Во время следственных действий Галявиев заявил полицейским, что «всех ненавидит». Ему была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет идти два месяца. О том, как психолог оценил личность Галявиева, читайте в нашей статье.