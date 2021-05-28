Польские власти опасаются «взрыва» европейской интеграции из-за «СП-2»

nord-stream2.com / Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Введение в эксплуатацию "Северного потока — 2" может стать причиной настоящего взрыва для Евросоюза, считает глава Бюро международной политики президента Польши Кшиштоф Щерский.

Своим мнением он поделился в комментарии к заявлению США об отказе от новых санкций против оператора газопровода. Щерский уверен, что решение было принято на основе ошибочных суждений. По его словам, опасения вызывает потенциальная зависимость Германии от российских поставок, которая дает возможность Москве увеличить влияние на внешнюю политику и экономику ЕС.

""Северный поток — 2" — это газовая бомба, заложенная под фундамент европейской интеграции", — отметил в эфире Польского радио Щерский.

С предложением ввести новые санкции против трубопровода ранее выступили британские власти. В Госдуме назвали подобные выпады со стороны Лондона полным абсурдом. Депутаты убеждены, что таким образом Соединенное Королевство хочет выслужиться перед США.