Россия за день. Главное: оружие в Крыму, цифровизация в Омске и возмущение в Брянске

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Брянская область. Жители региона предложили губернатору Александру Богомазу пересесть на велосипед. Так они отреагировали на новость о покупке пяти новых иномарок Toyota Camry за 9,4 млн рублей для нужд администрации. Некоторые возмущенные жители даже призвали напечатать на капотах автомобилей чиновников диагнозы больных детей, на лечение которых не хватает бюджетных средств.

Саратовская область. Участника праймериз «Единой России», который собирается баллотироваться в местную гордуму по округу №15, Евгения Чернова могут снять с предварительных выборов. Его обвиняют в нарушении правил агитации и попытке подкупа. Пресс-служба регионального отделения партии уже сообщила о проверке данной информации.

Республика Бурятия. В столице региона Улан-Удэ уничтожили 19 килограммов санкционного сыра, произведенного на территории Евросоюза. Его изъяли сотрудники Роспотребнадзора при содействии работников таможни из местной сырной лавки в соответствии с действующим законодательством.

Республика Татарстан. Прокуратура запросила почти 15 лет лишения свободы для экс-главы правления ПАО «Татфондбанк» (ТФБ) Роберта Мусина. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к потери 53 миллиардов рублей, а также к банкротству ТФБ. Гособвинение планирует лишить Мусина всех государственных наград.

pixabay.com / Peter H

Санкт-Петербург. В воскресенье, 30 мая, в Анапу из Северной столицы отправится первый двухэтажный поезд. Об этом сообщили в пресс-службе «Октябрьской железный дороги». Поезд оснащен 15-ю купейными вагонами, в том числе для маломобильных пассажиров. Поездка в одну сторону займет почти 12 часов.

Республика Саха. Глава Якутии Айсен Николаев отдал распоряжение по стандартизации азбуки Брайля, использующейся слабовидящими людьми, для якутского языка. Об этом он заявил в ходе приема обращений граждан региона. Разработка программы, по словам Николаева, должна быть завершена к 1 октября 2021 года.

Мэр Якутска Андрей Григорьев подал заявление в правоохранительные органы в связи с оскорбительным содержимым, опубликованным в ряде Telegram-каналов. Об этом сообщают источники местных СМИ. В администрации города произошедшее комментировать отказались.

Белгородская область. Мэр Белгорода Юрий Галдун исключил скандально известную иномарку Toyota Land Cruiser 200, подаренную городу, из списков на приватизацию муниципального имущества. Напомним, что ранее автомобиль хотели продать, оценив его стоимость в 6,61 млн рублей.

Магаданская область. В административном центре региона местный депутат Михаил Тумашев провел акцию «Социальная рыба» по бесплатному распределению морепродуктов среди жителей Магадана. В облдуме подчеркнули, что сама акция — круглогодичная, в ней также участвуют колымские рыбопромышленники.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Новосибирская область. Пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» опровергла информацию о наличии у депутата Ирины Диденко недвижимости в Испании. Сама Диденко добавила, что имела квартиру в Валенсии, однако продала ее еще в 2014 году.

Свердловская область. Глава Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) свердловского минздрава Сергей Тарадай скончался в возрасте 56 лет. Причины смерти в ведомстве не раскрывают, однако недавно чиновника госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Забайкальский край. В Чите обнаружили почти три тонны тухлого мяса в реабилитационном центре «Дарасун». Накануне в ведомство обратился один из местных жителей. Проверка показала, что мясо действительно испорчено. Более того, руководство центра не имело необходимых сертификатов на продукцию, им выписан штраф.

Невские Новости / Степан Яцко

Республика Крым. Местные следователи завершили расследование уголовного дела о краже и продаже оружия в отношении начальника оружейного склада МВД в республике. Среди похищенного даже обнаружилась раритетная винтовка Мосина образца 1891-1930 годов. По данным следствия, подозреваемый похитил более 150 единиц оружия.

Омская область. В регионе может появиться новое ведомство — речь идет о министерстве цифровизации. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Одновременно с этим он анонсировал отставку первого замминистра промышленности и связи Максима Сушкова, отметив, что проблемы в сфере цифровизации являются кадровыми.

Республика Башкортостан. Местного чиновника, работающего в отделе администрации Сибая, задержали при получении взятки. По информации представителей МВД и ФСБ, он получал деньги и другие преференции за помощь в обходе торгов для получения госконтрактов. Возбуждено уголовное дело.