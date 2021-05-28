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Крымские власти отреагировали на видео с "вылезающим из шкафа" человеком

Политика
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Крымские власти отреагировали на видео с «вылезающим из шкафа» человеком
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Кухарева

Видео с выходящим из шкафа-купе человеком во время правительственного совещания по реализации инфраструктурных проектов в Крыму объяснили в министерстве транспорта республики.

В ведомстве опровергли наличие подобного шкафа в кабинете. В пресс-службе министерства уточнили, что таким образом выглядит дверь в соседний кабинет. В качестве доказательства была представлена фотография интерьера помещения, откуда дистанционно велось совещание, передает РИА Новости.

Человеком, который "вышел из шкафа", оказался первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог Крыма. Известно, что он также должен был принимать участие в заседании.

#совещание #аксенов #человек вышел из шкафа
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