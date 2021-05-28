Зеленский намерен поговорить с Байденом перед российско-американским саммитом

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Президент Украины Владимир Зеленский желает провести телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Байденом перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

Саммит президентов РФ и США состоится 16 июня в Женеве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны обменяются мнениями по вопросам, которые представляют интерес для всего мира. Также не исключено, что Путин и Байден поднимут вопрос о контроле вооружения и стратегической стабильности.