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Костин поставил во главу угла рыночные механизмы в сфере кредитования

Экономика
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Костин поставил во главу угла рыночные механизмы в сфере кредитования
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Президент и председатель банка ВТБ считает, что апеллирование к административному воздействию в области потребкредитования может привести к нежелательным последствиям.

Центробанк РФ обеспокоен стремительными темпами прироста в секторе потребительского кредитования в России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о возможных путях регулирования ситуации, и в правительстве приняли решение о согласовании новой инициативы.

Предполагается, что банки могут ограничить в возможности предоставления некоторых займов. Андрей Костин, возглавляющий ВТБ считает, что в функционирование рынка вмешиваться нельзя. Об этом пишет "Интерфакс".

Внесенный группой депутатов в ГД проект также может наделить регулятора дополнительными полномочиями по определению допустимых долей для некоторых кредитов. Председатель правления ВТБ отмечает, что принцип государственного вмешательства в указанный сегмент сомнителен. Костин выступает за рыночное регулирование.

#втб #кредитование #костин #центробанк рф
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