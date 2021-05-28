Костин поставил во главу угла рыночные механизмы в сфере кредитования

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

Президент и председатель банка ВТБ считает, что апеллирование к административному воздействию в области потребкредитования может привести к нежелательным последствиям.

Центробанк РФ обеспокоен стремительными темпами прироста в секторе потребительского кредитования в России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о возможных путях регулирования ситуации, и в правительстве приняли решение о согласовании новой инициативы.

Предполагается, что банки могут ограничить в возможности предоставления некоторых займов. Андрей Костин, возглавляющий ВТБ считает, что в функционирование рынка вмешиваться нельзя. Об этом пишет "Интерфакс".

Внесенный группой депутатов в ГД проект также может наделить регулятора дополнительными полномочиями по определению допустимых долей для некоторых кредитов. Председатель правления ВТБ отмечает, что принцип государственного вмешательства в указанный сегмент сомнителен. Костин выступает за рыночное регулирование.