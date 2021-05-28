ФАН рассказал, как Польша использует россиян в информационной кампании против РПЦ

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Создатель Telegram-канала "Церквач" при поддержке Польши ведет масштабную информационную кампанию против Русской православной церкви.

Журналисты Федерального агентства новостей провели собственное расследование, по итогам которого было установлено, кто именно стоит за Telegram-каналом "Церквач", который пользуется популярностью среди российских либералов.

Создателем и автором канала оказался некий Денис М., который является гражданином России и проживает в Москве. При этом он регулярно бывает в Польше. Кроме того, Денис неоднократно посещал посольство Польши. По предварительным данным, 44-летний россиянин является бывшим священнослужителем Московской патриархии. В середине 2019 года он потерял место в РПЦ.

Кроме того, журналистам удалось выяснить, что канал "Церквач" привязан к польским сим-картам. Все эти данные свидетельствуют о том, что Польша использует россиян в информационной кампании против Русской православной церкви. Варшава неоднократно пыталась нанести удар по РПЦ, так как в Польше прекрасно понимают ценность, которую церковь представляет для России.