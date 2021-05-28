«Отработанный материал»: США перевели Украину из союзника в подозреваемого

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В отношениях с Соединенными Штатами Украине в последнее время не везет. Сначала американский лидер Джозеф Байден бросил попытки остановить строительство уже почти завершенного российского проекта «Северный поток — 2» («СП-2»). Во главу угла президент поставил отношения с европейскими союзниками, которым санкции против трубопровода не пошли бы на пользу.

Для Киева такой ход Байдена стал настоящим «ударом под дых». Именно так выразился бывший глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Дело не только в том, что вероятность завершения [строительства "СП-2"] очень высока. Очень тревожно, что эта тема не звучала во время последнего визита госсекретаря Энтони Блинкена [6 мая]. С уважаемыми партнерами так не поступают. Если тему обсуждали во время конфиденциальных разговоров, то вопрос, почему она была скрыта от украинского общества», — поинтересовался дипломат.

Климкин напомнил про «российские силы», которые якобы затаились у границ страны, и заявил, что «кризис доверия – меньшее, что сейчас нужно Украине». Если «СП-2» все же достроят, то Киев больше не сможет отвечать за поставки газа «в дома граждан Европейского Союза» (ЕС).

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Если отказ от антироссийских санкций стал для Украины «ударом под дых», то последние вести из Вашингтона, вероятно, можно считать «контрольным выстрелом в голову». Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры Бруклина уже несколько месяцев вовсю занимаются проработкой версии украинского вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Киевских чиновников подозревают в том, что во время предвыборной гонки они распространяли «вводящие в заблуждение заявления» в адрес кандидата от Демпартии США Джо Байдена. В деле фигурируют фамилии бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и депутата Верховной рады Андрея Деркача.

Последний, по заверению источников NYT, находится «в центре внимания» федералов. По версии следствия, парламентарий собирал информацию обо всех дипломатических шагах Байдена на Украине во время его вице-президентства (2009–2017 годы). Джулиани же был нужен для распространения дезинформации.

Пока неясно, какое наказание грозит тем, кто рискнул вмешаться в президентскую гонку. Дело для Соединенных Штатов нетипичное, поэтому и конкретные санкции против обвиняемых пока не озвучены.

«Бруклинское расследование – не обычное уголовное дело. <…> Арестовать и экстрадировать украинцев, которым предъявлены обвинения, Соединенным Штатам будет нелегко. Тем не менее обвинения, скорее всего, не позволят им путешествовать по большей части мира, где они могут содержаться для возможной экстрадиции», — пишут авторы NYT.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Перед Джо Байденом последние месяцы стоял трудный выбор: «работать» на поддержку Украины или же Германии – главного стратегического союзника США по линии НАТО. Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин полагает, что президент разрешил это противоречие не в пользу Киева.

«"Северный поток — 2", который крайне необходим отказавшейся от ядерной энергетики экономике Германии – это то, с чем должны смириться демократы. Хотя бы ради того, чтобы Америка еще немного "погуляла" по Европе, опираясь на Берлин. Украина для США ничего не стоит, это то, что досталось Вашингтону даром. Жителей Украины за людей они не считают. Эта страна для них – отработанный материал, которым они готовы пожертвовать ради более приоритетных направлений в Европе», — объяснил эксперт.

Выбор между Германией и Украиной стоял перед Байденом и раньше. Между Москвой и Берлином одно время шла непродолжительная дипломатическая игра: эксперты предсказывали «неизбежный отказ» немцев от трубопровода после смены правящей верхушки. Когда ситуация стабилизировалась и стало ясно, что проект будет завершен, настал черед Байдена расставлять приоритеты.

Для «отработки» Украины выбрали самую верную тактику — вмешательство в американские выборы — самое страшное преступление, за которое Вашингтон не прощает никого.

«Интерес к Украине даже в демократической администрации Байдена уже утрачен. К тому же всплывают неприятные воспоминания о скандале с Хантером Байденом [сыном президента США]. Он очень серьезно ударил по избирательной кампании Джо Байдена, сейчас всякая отсылка к этой ситуации вызывает у него раздражение. Украина – это то, о чем в США постараются поскорее забыть», — подытожил Валерий Коровин.

Global Look Press / Kevin Dietsch

О том, что Соединенные Штаты разочаровались в Украине, «Политика Сегодня» уже писала ранее. Подробнее о скандале, развернувшемся вокруг Хантера Байдена и интересов его отца на украинском рынке, вы можете прочитать в нашем материале.