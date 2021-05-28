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МИД России выразил решительный протест Украине из-за акций радикалов возле посольства

Политика
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МИД России выразил решительный протест Украине из-за акций радикалов возле посольства
wikipedia.org  / RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за акций радикалов, которые проходят около здания посольства РФ в Киеве.

Согласно полученной информации, украинскому представителю вручили ноту протеста из-за продолжающихся антироссийских акций у здания дипломатического представительства в Киеве.

Украинские радикалы ранее организовали протестное мероприятие, в ходе которого националисты оскорбляли российских дипломатов и заблокировали вход в посольство.

#украина #мид #посольство
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