МИД России выразил решительный протест Украине из-за акций радикалов возле посольства

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Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Василия Покотило из-за акций радикалов, которые проходят около здания посольства РФ в Киеве.
Согласно полученной информации, украинскому представителю вручили ноту протеста из-за продолжающихся антироссийских акций у здания дипломатического представительства в Киеве.
Украинские радикалы ранее организовали протестное мероприятие, в ходе которого националисты оскорбляли российских дипломатов и заблокировали вход в посольство.