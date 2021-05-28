Маск не приедет. Какие дороги привели губернатора Сипягина в аутсайдеры

Пресс-служба губернатора Владимирской области /

Избранный в сентябре 2018 года главой Владимирской области 51-летний Владимир Сипягин на сегодняшний день прочно обосновался в арьергарде губернаторских рейтингов от различных экспертных агентств. В исследовании ЦИК «Рейтинг» он, к примеру, занимает предпоследнюю (84) строчку, а по версии «Минченко консалтинг» является самым политически неустойчивым среди его коллег по ЦФО.

Очередной повод вспомнить об успехах и неудачах выходца из ЛДПР появился на этой неделе. Силовики пришли к одному из заместителей Сипягина — Роману Годунину. Чиновник стал фигурантом уголовного дела об ограничении конкуренции на торгах. В команде губернатора он отвечал за развитие инфраструктуры, ЖКХ и энергетики с апреля 2020 года.

По версии следствия, господин Годунин замешан в картельном сговоре, связанным со строительством Рпенского проезда. Предположительно, он склонил руководство ГУП «ДСУ-3» и неназванной фирмы-конкурента к нарушению антимонопольного законодательства на электронных торгах.

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На кону стоял двухмиллиардный контракт — средства на строительство выделил федеральный бюджет. Годунину грозит до шести лет лишения свободы, однако он остается на свободе и продолжает занимать текущую должность — статья 176 УК РФ является экономической и не предполагает меры пресечения, связанной с ограничением или лишением свободы. Продолжит ли он работать в нынешнем качестве, предстоит решить губернатору Сипягину.

Политический обозреватель Алексей Шляпужников отметил, что основания подозревать Годунина в нарушении закона возникали и ранее. В ООО «Вла­ди­мир­теп­ло­газ», на 100% принадлежащим региональной администрации, были сомнительные начисления премий. В организации нынешний заместитель Сипягина занимал одну из руководящих должностей и перешел на работу в правительство по приглашению губернатора.

Эксперт подчеркнул, что уголовное дело в отношении чиновника бросает тень на Сипягина. Имидж главы региона и его политические перспективы будут зависеть от его же реакции и позиции по Годунину:

«Если он отмежуется и скажет, что был в курсе и помогал правоохранительным органам, как уже было с другими задержанными заместителями Владимира Сипягина, то, наверное, опять выскочит. Если он будет продолжать удерживать Романа Сергеевича на должности, то, конечно, это плохо отразится и на имидже губернатора (хотя куда уже хуже?), и на отношении к нему элит, и, конечно, на перспективах выдвижения в Госдуму по федеральному списку ЛДПР. По всем разговорам вокруг главы региона и по всем его поступкам создается впечатление, что такие планы есть».

Возможность смены губернаторского кресла на депутатский мандат Сипягин, впрочем, опровергал в феврале, а что касается его кадровых решений ради сохранения имиджа, то подобный прецедент во Владимире уже случался. Зимой 2019 года пришлось паковать чемоданы и уезжать обратно в Москву Марине Чекуновой, которая курировала в команде Сипягина сферу медицины.

Федеральное агентство новостей / Ксения Парфенова

Чиновница запомнилась жителям Владимирской области скандальным выступлением перед медиками в Струнино, посоветовав работникам аварийной поликлиники постирать занавески, убрать снег перед входом и сухие цветы с подоконников:

«Вы обращаетесь ко мне таким образом, как будто я золотая рыбка, и я, и власти должны сделать вам все. Но мы должны вместе работать».

Частые кадровые перестановки в региональной администрации, судя по всему, мало отразились на ее эффективности и не добавили народной любви самому губернатору. Его недавнее предложение американскому миллиардеру Илону Маску построить завод Tesla во Владимирской области в соцсетях встретили едким сарказмом. Комментаторы шутили, что состояние областных дорог скорее подходит для передвижения на тракторах, чем на электромобилях.

Некоторый оптимизм внушала договоренность Белого дома с Минтрансом о федеральном финансировании ремонта дорожной сети на 3 миллиарда рублей, но, судя по реакции жителей региона, прогресс в этом направлении пока не очевиден. К слову, задача подготовки соответствующей документации была возложена на упомянутого выше Романа Годунина.

Global Look Press / Christophe Gateau/dpa

Оценивая эффективность администрации Сипягина в беседе с «ПС», политтехнолог Алена Август исключила предвзятое к нему отношение экспертов и повышенное внимание силовиков. Причина неудач владимирского избранника вовсе не в отсутствии покровительства «Единой России» и его условно оппозиционный статус.

«К большому сожалению, большинство оппозиционеров, идя во власть, хорошо тренируются в риторике. Более-менее научились говорить: проникновенно, выжимать слезу. Но когда надо работать, с этим какие-то проблемы, потому что там надо работать не только языком, а головой. Правильно выстраивать конструкцию управления, правильно раздавать задачи, контролировать их. И это уже не трибуна для выступлений. Это уже поле для работы, пусть и немножко иначе выглядит. И здесь они не справляются», — рассуждает Август.

Владимир Сипягин возглавил регион по итогам протестного голосования в 2018 году. Большинство избирателей предпочло кандидата от ЛДПР растерявшей народную поддержку единороссу Светлане Орловой. Ее главный конкурент шел на выборы с обещанием «выжечь коррупцию каленым железом».