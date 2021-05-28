«Партия Роста» объявила о том, что идет на выборы

ИА Политика Сегодня / Алиса Денисова

«Партия Роста» пойдет на выборы, причем сразу на всех уровнях (муниципальных, региональных, федеральных), и выдвинет около тысячи кандидатов. Об этом было заявлено на расширенном заседании Федерального политического совета (ФПС).

«После длительных обсуждений всех — и политических, и выборных, и финансовых вопросов, мы решили участвовать в выборной компании 2021 года. Мы традиционно очень широко будем участвовать в муниципальных выборах (напоминаем, что по количеству мундепов среди непарламентских партий мы лидируем). "Партия Роста" выставит своих кандидатов в региональные парламенты в трех десятках субъектов РФ, наибольшие шансы, как мы считаем, имеем в Санкт-Петербурге, Томской области, Нижнем Новгороде и Приморском крае», — рассказал «Политике Сегодня» лидер партии Борис Титов.

Он добавил, что на выборах в Государственную думу на данный момент в списке, утвержденном ФПС, значатся более 50 фамилий кандидатов, которые будут баллотироваться от 22 регионов страны, еще 12 представят партию на выборах в нижнюю палату российского парламента в Москве.

«Окончательный список одномандатников мы утвердим в июне на съезде, но уже сейчас ясно, что и среди одномандатников у нас немало ярких личностей. Кто-то из них публике знаком давно, как, к примеру, лидер нашей фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева или бывший зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский», — поделился Титов.

Политик отметил, что личности некоторых представителей партии смогут удивить избирателей. Например, поделился с «Политикой Сегодня» Титов, уральский бизнесмен Сергей Капчук из «лондонского списка», или известный политик Эльвира Вихарева, или главы муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович. Лидер «Партии Роста» добавил, что это еще далеко не все сюрпризы.

Невские Новости /

По общенациональному списку, который будет состоять из 350 кандидатов по 38 территориальным группам, окончательное решение, в том числе и по лидерам, будет принято на съезде. Представители партии предложили выставить свои кандидатуры всем, кто хочет участвовать со своей программой в выборах по спискам.

Также на заседании федерального политсовета было объявлено, что политическим консультантом избирательной кампании «Партии Роста» стал известный политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Разговор о выборах сегодня мучителен и неприятен не только для участников, но и для избирателей. Станут ли эти выборы в принципе главным политическим событием года, или от них все будут отмахиваться – это до сих пор интрига», — объяснил он.

Виноградов резюмировал, что сейчас в России всех избирателей можно условно поделить на четыре категории.

Пресс-служба университета «Синергия» /

К первой категории, по словам политолога, относятся так называемые ходоки. Для них важно попросить власть о чем-то, достучаться до нее. Вторая — тоже ходоки, но которые еще и пытаются наладить с властью двустороннюю коммуникацию. Виноградов добавил, что сейчас коммуникация с властью все больше похожа на разговор с чат-ботом.

Третья — скептики, которые хотят «сделать власти больно», не столь важно, как. Эта категория, со слов эксперта, сегодня находится в «разобранном» состоянии, она деморализована, но никуда не исчезла. И четвертая — те, кто выборы игнорирует, считает, что судьба власти на них не решается, и не видит для себя смысла ими интересоваться.

«Самое парадоксальное, что каждая из этих четырех категорий искренне считает, что представляет собой большинство», — заключил Виноградов.

Он прокомментировал, что бесперспективной для «Партии Роста» является только первая категория избирателей. Для остальных, по словам политолога, партия должна сделать все, что сможет.

Напомним, Госдума избирается по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам, на которые разбита территория страны.