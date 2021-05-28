Таксисты-члены ИГ* получили сроки за подготовку ко взрыву в здании ГРУ в Москве

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Второй западный военный суд Москвы признал виновными уроженцев Таджикистана, проходивших по делу о подготовке к террористическому акту.

Фигуранты получили от девяти до 17 лет лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого режима. Помимо подготовки к теракту, им инкриминировали незаконный оборот оружия, передает пресс-служба суда.

Злоумышленники состояли в запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство"*, сообщало Федеральное агентство новостей. Они собирались устроить серию терактов в период с 2018-го по 2019 год. Одной из их целей была штаб-квартира ГРУ, расположенная на Хорошевском шоссе.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации