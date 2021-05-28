Тихановская получила от Евросоюза проект «поддержки» Белоруссии

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Еврокомиссия выступила с поддержкой Светланы Тихановской через использование экономического плана, касающегося Белоруссии.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предложение с "Экономическим планом для демократической Белоруссии". Об этом пишет ТАСС.

Представитель комиссии Ана Пизонеро рассказала о произошедшем во время пресс-конференции в Брюсселе. Заявление европейского органа посвящается тому, что Евросоюз намерен поддерживать "стремление белорусского народа к мирному демократическому переходу".

Согласно проекту инициативы, после начала демократических реформ в Белоруссии, европейские государства начнут оказывать стране поддержку путем предоставления различных грантов и займов в размере, не превышающем 3 млрд евро.