Политика Общество Экономика Ближнее зарубежье Европа и США Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ВЦИОМ назвал политиков, которым россияне доверяют больше всего

Россия
40

ВЦИОМ назвал политиков, которым россияне доверяют больше всего
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 17 по 23 мая, россияне больше всего доверяют пяти отечественным политикам: внесистемных представителей среди них не оказалось.

На первом месте президент Владимир Путин, которому доверяет 65% россиян. Следом — премьер-министр Михаил Мишустин с 53% доверия респондентов. На третьем месте бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 31,2% доверительных «голосов» опрошенных. Главный коммунист страны Геннадий Зюганов на четвертом месте с результатом 26,5%. «Справедливоросс» Сергей Миронов (25,2%) замыкает рейтинг политиков, которым доверяют российские граждане.

ВЦИОМ назвал политиков, которым россияне доверяют больше всего
ИА «Политика Сегодня»  / Алиса Денисова

Также социологи оценили уровень одобрения деятельности президента, председателя правительства и самого правительства. Президентскую работу за прошедшую неделю одобрили 61,3% населения, деятельность премьер-министра — 44,4%. Старания всего кабмина оценили положительно 37,1% россиян.

В электоральном рейтинге политических партий предсказуемо лидирует «Единая Россия» с 29,5% поддержки опрошенных за неделю. На втором месте КПРФ с 12,7% симпатий. У ЛДПР 10,2%, а «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрали 7,8%.

Напомним: в марте эксперты из ВЦИОМ посчитали уровень «счастья» россиян и пришли к неожиданным выводам.

#россия #путин #зюганов #опрос #миронов #жириновский #политика #вциом #новости #общество #социология
Глава Минздрава РФ объяснил детали использования "Спутника Лайт"
Глава Минздрава РФ объяснил детали использования "Спутника Лайт"
Общество
16:56 | 28 мая
Стало известно, когда семьи с детьми смогут получить новые пособия
Стало известно, когда семьи с детьми смогут получить новые пособия
Экономика
16:55 | 28 мая
Латвийский депутат Бикше извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники
Латвийский депутат Бикше извинился за призыв взять белорусских хоккеистов в заложники
Политика
16:48 | 28 мая