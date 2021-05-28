ВЦИОМ назвал политиков, которым россияне доверяют больше всего

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 17 по 23 мая, россияне больше всего доверяют пяти отечественным политикам: внесистемных представителей среди них не оказалось.

На первом месте президент Владимир Путин, которому доверяет 65% россиян. Следом — премьер-министр Михаил Мишустин с 53% доверия респондентов. На третьем месте бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 31,2% доверительных «голосов» опрошенных. Главный коммунист страны Геннадий Зюганов на четвертом месте с результатом 26,5%. «Справедливоросс» Сергей Миронов (25,2%) замыкает рейтинг политиков, которым доверяют российские граждане.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Также социологи оценили уровень одобрения деятельности президента, председателя правительства и самого правительства. Президентскую работу за прошедшую неделю одобрили 61,3% населения, деятельность премьер-министра — 44,4%. Старания всего кабмина оценили положительно 37,1% россиян.

В электоральном рейтинге политических партий предсказуемо лидирует «Единая Россия» с 29,5% поддержки опрошенных за неделю. На втором месте КПРФ с 12,7% симпатий. У ЛДПР 10,2%, а «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» набрали 7,8%.

Напомним: в марте эксперты из ВЦИОМ посчитали уровень «счастья» россиян и пришли к неожиданным выводам.