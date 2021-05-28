Диспетчеры не стали связываться с Ryanair перед посадкой в аэропорту Минска

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Белорусские диспетчеры отказали пилотам перенаправленного в Минск самолета Ryanair в просьбе связаться с компанией после сообщения о предполагаемом взрыве.

Агентство Рейтер со ссылкой на письмо перевозчика сообщает, что в Министерство транспорта Белоруссии документ поступил 26 мая. В нем гендиректор Ryanair называет предыдущую переписку "неточной". С его слов, лайнер "перенаправили под ложным предлогом".

Летевший из Афин в Вильнюс лайнер приземлился 23 мая в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. Западные страны после произошедшего заявили, что Минск принудил воздушное судно приземлиться под выдуманным предлогом.